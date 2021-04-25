Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1

Süper Lig’in 37’nci Galatasaray deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde vefat eden A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.