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Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1

Süper Lig’in 37’nci Galatasaray deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde vefat eden A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1

6’ncı dakikada Fredy’nin ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu kaleci Muslera’da kaldı.

9’uncu dakikada Etebo’nun ceza alanı içine ortasında Ömer Bayram topu kafa ile Emre Akbaba ile buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

14’uncü dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza alanı dışı sol çaprazından şutu üstten auta gitti.

33’üncü dakikada Emre Kılınç’ın ceza alanı dışı yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

34’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortayı Boffin kornere çeldi.

35’inci dakika Gedson Fernandes’in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutu kaleci Boffin’de kaldı.

41’inci dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Ömer Bayram’ın ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleye sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak üstten kornere gönderdi.

43’üncü dakikada Galatasaray serbest atış kullandı. Ömer Bayram topu bu kez direk kaleye değil, kale önüne ortaladı. Halil Dervişoğlu’nun kafa vuruşu az farkla yan direkten auta gitti.

45+3 dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan Antalyaspor ceza alanına kadar girdi ve pasını verdi. Kale önünde Halil Dervişoğlu’nun vuruşu kaleci Boffin’in ayağından kornere çıktı.

45+4’üncü dakikada Emre Akbaba’nın sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

57’nci dakikada Galatasaray ceza yayı içinden kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Ömer Bayram’ın şutunu kaleci Boffin taca gönderdi.

58’inci dakikada Şener’e yaptığı faul sonrasında ikinci sarıyı gören Podolski kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

69’uncu dakikada Kerem topu ceza alanına gönderdi. Arda’nın pasında Mostafa Mohammed’in vuruşu yan kale direğinden oyun alanına geri geldi. Kaleci Boffin yatarak topa hakim oldu.

70’inci Dakikada Mostafa Mohammed’in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.

71’inci dakikada Halil Dervişoğlu sol çaprazda kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti.

77’inci dakikada sağ kanattan Şener’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mostafa Mohammed’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Maç sonunda hakem Mete Kalkavan yoğun itirazları üzerine üst üste çift sarı kartın ardından Fraport TAV Antalyaspor'dan Kudrıashov’a kırmızı kart gösterdi.

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