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Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1

Süper Lig’in ilk haftasında Antalya’da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1

Karadeniz’deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk.82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk.46 Milosevic), Wright

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Dino Aslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 83 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Tijanic (Dk.46 Baku), Ndiaye

Jahovic (Dk. 83 İdeye), 

GOLLER: Dk.32 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk.90+2 Dino Hugo Arslanagiç (Göztepe)

SARI KARTLAR: Poli, Ghacha, Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor) - Jahoviç, Atınç Nukan, Ideye, Dıno Hugo Arslanagic, Ndiaye (Göztepe)

28’inci dakikada sağ kanattan ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Ghacha’nın pasında Fredy’nin şutu üstten auta gitti.

31’inci dakikada Fredy’nin pasında topla buluşan Ghacha, rakip ceza alanına girdi. Topu rakipten kurtaran Ghacha, Berkan Emir’in müdahalesi ile kendini yerde buldu. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada penaltıyı atışını kullana Fredy, topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

61'inci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar ortasını yaptı. Ndiaye’nin gelişine yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can kornere gönderdi. 

65’inci dakikada Murat Paluli’nin ceza yayından sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

90+2’nci dakikada skora denge geldi. Konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Berkan Emir ortasını yaptı. Arslanagic’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

90+4'üncü dakikada Naldo’nun ceza alanı içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemlerinin pozisyonu bir kez daha izlemesinin ardından elle oynama pozisyonunun ceza alanı dışında meydana geldiğine karar verildi. Göztepe’nin ceza alanı çizgisi üzerinden kullandığı serbest atış autla sonuçlandı.

Mücaedele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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