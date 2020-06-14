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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tuna: Bizim için bu süreci geçirip galibiyetle başlamak önemliydi

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tuna: Bizim için bu süreci geçirip galibiyetle başlamak önemliydi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, "Bu süreçten sonra, hem adaptasyon hem konsantrasyon adına oyuncuları hazırlamak, o tempoyu korumak, içinde bulunduğumuz süreci duygusal ve zihinsel anlamda hazır çıkarmak kolay olmuyor. Bizim için bu süreci geçirip galibiyetle başlamak önemliydi." diye konuştu. 

Yenilmezlik serisinin devam ettiğini hatırlatan Tuna şunları kaydetti:

"Buraya 8 maçlık yenilmezlik serisiyle gelmiştik. İlk yarıda içinde bulunduğumuz durumun ardından ikinci yarıdaki tablo bizim adımıza güzel. Bugün Beşiktaş'ın zayıf yönlerini kullandık. İki kanat oyuncumuz ve Podolski ile öne geçeceğimizi biliyorduk. İkinci golden önce Beşiktaş'ın pozisyon bulduğu bir görüntü vardı. İlk yarıda başka pozisyon vermedik. Ofansif olarak iyi oyuncularımız var. Takım savunmasını iyi kullanmak zorundaydık. İkinci yarıda pozisyon versek de kazanarak ayrılmak güzel."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlamasına değinen Tamer Tuna, "Ülkemizde çok önemli fedakarlıklar var. Beşikteki bebekten yaşlılarımıza kadar herkese, sağlık çalışanlarımıza, emniyet çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Değişim başladı, hayat normale yavaş yavaş dönüyor. Taraftarsız oyun da bunun bir parçası. Onlarla buluşmak adına da bugün bir adım oldu. Başlangıç güzel, inşallah sonu da güzel olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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