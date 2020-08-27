  • BIST 1.109
  • Altın 455,587
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6744
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Freni boşalan kamyondan atladı, arkadan gelen aracın altında kaldı

ANTALYA’nın Akseki ilçesinde freni boşaldığı için kontrolden çıkan kamyondan atlayıp kurtulmak isteyen Zafer Coşkun, arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak öldü. Kayalıklara çarparak devrilen kamyonun sürücüsü ise ağır yaralandı.
Freni boşalan kamyondan atladı, arkadan gelen aracın altında kaldı

Kaza, dün akşam Akseki yakınlarında meydana geldi. Mustafa İpek’in kullandığı 07 NNP 12 plakalı domates yüklü kamyon, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu hızla ilerlemeye başladı. İddiaya göre, kamyonda yolcu olarak bulunan Zafer Coşkun araçtan atlayıp kurtulmak istedi. Kendini yola bırakan Zafer Coşkun bu sırada arkadan gelen sürücüsünün kimliği ve plakası açıklanmayan bir aracın altında kaldı. Kamyon ise kayalıklara çarptıktan sonra durabildi. Kamyondaki sürücü Mustafa İpek de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zafer Coşkun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Mustafa İpek ağır yaralı halde ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza sırasında kamyonda bulunan domatesler yola saçıldı. Domatesler yoldan temizlendikten sonra karayolunda trafik akışı normale döndü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı27 Ağustos 2020 Perşembe 21:06
  • Bodrum'da uyuşturucu baskını: 1 gözaltı27 Ağustos 2020 Perşembe 21:00
  • MSB: Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir27 Ağustos 2020 Perşembe 20:58
  • Dikili'de Covid-19 denetimi, kurallara uymayana ceza27 Ağustos 2020 Perşembe 20:57
  • Ağrı'da görevli bir doktor koronavirüs nedeniyle öldü27 Ağustos 2020 Perşembe 20:56
  • Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılan sütun başları tarihi eser çıktı27 Ağustos 2020 Perşembe 18:59
  • Biga Belediye Meclisi, Parion antik kentinde toplanacak27 Ağustos 2020 Perşembe 18:58
  • Sahte parfüm operasyonunda 2 milyon liralık ürün ele geçirildi27 Ağustos 2020 Perşembe 18:39
  • ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den MSB'ye ziyaret27 Ağustos 2020 Perşembe 16:47
  • Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı27 Ağustos 2020 Perşembe 16:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti