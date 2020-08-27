Freni boşalan kamyondan atladı, arkadan gelen aracın altında kaldı

ANTALYA’nın Akseki ilçesinde freni boşaldığı için kontrolden çıkan kamyondan atlayıp kurtulmak isteyen Zafer Coşkun, arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak öldü. Kayalıklara çarparak devrilen kamyonun sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam Akseki yakınlarında meydana geldi. Mustafa İpek’in kullandığı 07 NNP 12 plakalı domates yüklü kamyon, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu hızla ilerlemeye başladı. İddiaya göre, kamyonda yolcu olarak bulunan Zafer Coşkun araçtan atlayıp kurtulmak istedi. Kendini yola bırakan Zafer Coşkun bu sırada arkadan gelen sürücüsünün kimliği ve plakası açıklanmayan bir aracın altında kaldı. Kamyon ise kayalıklara çarptıktan sonra durabildi. Kamyondaki sürücü Mustafa İpek de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zafer Coşkun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Mustafa İpek ağır yaralı halde ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza sırasında kamyonda bulunan domatesler yola saçıldı. Domatesler yoldan temizlendikten sonra karayolunda trafik akışı normale döndü.