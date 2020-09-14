Freni boşalan kamyonu park halindeki araçların üzerine sürdü, 9 araç hasar gördü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yokuş aşağı inen kamyonun iddiaya göre freninin boşalması üzerine sürücü, park halindeki araçlara çarptı. Kamyon devrilirken, 9 araç hasar gördü.

Kaza öğle saatlerinde, Gebze Eskihisar feribot iskelesi yolu üzerinde meydana geldi. Hamit Kapısız idaresindeki 34 BRF 42 plakalı kağıt yüklü kamyon iddiaya göre yokuş aşağı inerken frenleri boşaldı. Sürücü Hamit Kapısız, feribota girmek için sırada bekleyen araçlara çarpmamak için aracı yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine sürdü. Araç devrilirken, kasasındaki hurda kağıtlar dağıldı. Kazada, park halindeki 9 araç gördü.

Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü Hamit Kapısız, “Yokuş aşağı inerken aracın frenleri tutmadı. Önümde feribot sırası bekleyen çok araç vardı, onlara zarar vermemek için frenlerim de tutmayınca yolun sol tarafında park halindeki araçların üstüne kırarak aracı oraya doğru devrilmesini sağladım. Başka çarem yoktu, yoksa çok insan zarar görecekti” dedi.

Devrilen kamyon yoldan çekilirken, yola saçılan kağıtların temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.