Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı

Hatay'da, freni boşalan elektrik kablosu yüklü vincin, önüne çıkan 2’si seyir, 9’u park halinde olan 11 aracı hurdaya çevirdiği kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza sonucu hayatını kaybedenlerin ticari taksi şoförü Zülfikar Göçmen (38) ve ticari taksi içindeki yolcu Eda Demirel (24) ile vinç şoförü Mehmet Sultanoğlu ve aynı vinç içindeki Özcan İnal olduğu belirlendi.

Öte yandan, kazaya karışan ve seyir halinde olan 31 HU 006 plakalı otomobil içindeki Fuat Kababıyık, Sevim Kababıyık, Nilay Kababıyık ve Sinan Cımbız yaralandığı tespit edildi. Yaralıların, kaldırıldığı hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekibinin görev yaptığı kaza yerinde, zarar gören araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.