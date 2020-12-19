Frigya'da ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında kaya mezarının duvarında yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Ayazini köyünde yürütülen proje çerçevesinde kaya yerleşimleri ve oyma kaya mezarlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer." ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmalarına devam edileceği bildirildi.