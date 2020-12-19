  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Frigya'da ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında kaya mezarının duvarında yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu.
Frigya'da ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu

 Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Ayazini köyünde yürütülen proje çerçevesinde kaya yerleşimleri ve oyma kaya mezarlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer." ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak Emniyet Müdürü Gezer ve polisler, HDP'li Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu19 Aralık 2020 Cumartesi 09:40
  • Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor19 Aralık 2020 Cumartesi 09:39
  • Frigya'da ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu19 Aralık 2020 Cumartesi 09:39
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar19 Aralık 2020 Cumartesi 09:38
  • Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisinin Yukarı Karabağ kararına tepki19 Aralık 2020 Cumartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Aralık 2020 Cumartesi 09:34
  • Hastanede patlama: Çok sayıda ölü var19 Aralık 2020 Cumartesi 09:31
  • Adana'nın Ceyhan ilçesinde rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var19 Aralık 2020 Cumartesi 09:29
  • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi19 Aralık 2020 Cumartesi 09:00
  • Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı19 Aralık 2020 Cumartesi 08:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti