Fuar alanı için destek istedi

Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, defalarca kez yapımı duran Akyurt’taki fuar alanı inşaatının tamamlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, yüklenici firma ile fuar alanı şirketi arasındaki mahkeme dolasıyla inşası duran Akyurt’taki fuar alanı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi. Ankara’nın yatırımlarının çürütülmemesi gerektiğini söyleyen Taklacı, fuar alanının önümüzdeki yıla yetiştirilmesini talep etti.

2 YIL İÇİNDE BİTECEKTİ

Başkan Taklacı, temeli atılmasına rağmen yapımı yılan hikâyesine dönen ve defalarca ihalesi iptal olan fuar alanının bir türlü yapılmamasına tepki gösterdi. İnşaat tamamlandığında Başkentin ilk uluslararası fuar alanı olacak proje için Başkan Hüseyin Taklacı, “2014 yılında temeli atılan ve 2 yıl içinde biteceği söylenen fuar alanı defaten ne durumda diye baktığımızda kaba inşaatı bitmiş halde beklediğini gördük.”

7 KURUM ORTAK

“7 kurumun ortak olduğu projede, inşaatın büyük aşaması bitmiş durumda, ancak geçen yıl geldiğimiz gibi duruyor, herhangi bir çalışma göremedik” dedi.

“FUAR YAPAMAMA ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Taklacı sözlerine şöyle devam etti, “Bizler mobilya sektörü olarak mobilyanın kalbi Ankara Siteler’in büyük mobilya fuarları yapamamasından üzüntü duyuyoruz, tamamı yerli, katma değerli ürünlerimizi dış pazara sunma şansımız fuarlarla mümkün. İnşaatını gezdiğimiz proje tamamlandığında sadece mobilya sektörüne değil Ankara’nın tüm sektörlerine can suyu olacak.”

“ANKARA’NIN BU YATIRIMA İHTİYACI VAR”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Şubat ayında tamamlanması için 1 yıl süre vermişti. Ancak hiçbir gelişme olmadı inşaat aynı seviyede bekliyor, Ankara’nın yatırımları çürümeye terk edilmiş. Ankara’nın bu yatırıma ihtiyacı var.”

“DESTEK İSTİYORUZ”

“Cumhurbaşkanımızdan ricamız her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz. Biz fuar alanını önemsediğimizi ve bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu sebeple hali hazırda kabası bitmiş inşaatın daha da hızlanarak önümüzdeki yıla yetiştirilmesi en büyük beklentimiz.”

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

“Fuar alanı bittiğinde 110 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fuar alanı için bir an önce biterse gerçekten müthiş bir proje olacak ve konusunda dünyaya örnek olacak bir proje gerçekleştirilmiş olacak. Yapılacak fuarlarla, ulaşımdan, turizme alışverişten, gıdaya birçok alanda, Ankara uluslararası kazanç sağlayacak.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA



