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Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi’nde Sona Gelindi

Uluslararası fuarlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Sincan’da 12.975,00 m2’lik arsa üzerinde toplam 21.159,00 m2’lik kapalı inşaat alanına sahip “Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi” çevre düzenlemesinde sona gelindi. 
Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi’nde Sona Gelindi

Sincan’ı sanat ve fuar merkezi haline getirecek olan Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi kısa bir süre sonra hizmete girecek. Sincan Fatih Bölgesi’nde yapılan, 3000 m2’lik kolonsuz kapalı alan ve tiyatro salonu ile dikkatleri çeken fuar merkezinin çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere. 

Bahçesi lale ve sümbüllerle süslenecek olan merkezin kent mobilyaları ise,  Sincan Belediyesi’nin marangozhanesinde kendi ürettiği mobilyalardan oluşuyor.

Çeşitli sanat etkinliklerinin sergileneceği alanların yanında bin 392 kişilik toplantı ve düğün salonu, 373 kişilik nikah salonu, güngörmüşler ve hanımlar salonu, kütüphane, okuma salonları ve atölyelerin de bulunduğu Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi, 136 araçlık kapalı, 34 araçlık açık otoparkı ile Sincanlılara hizmet verecek.

Sincan’ın Marka Değeri Yükselecek

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “Akademide, sanatta, edebiyatta, bilimde uzman kişiler gelsin burada paneller yapsınlar istiyoruz” dediği Fuar Merkezi ile Sincan’ın marka değeri daha da yükselecek.

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