Fuar ziyaretçilerini bekliyor

Uluslararası Ticaret, Kültür Ve Turizm Festivali ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. “Dünyaya açılan kapınız” sloganıyla düzenlenen etkinlikte; farklı ulusların kültürlerinin tanıtılması, ticaretin ve turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) ve Mega Fuar iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Ticaret, Kültür Ve Turizm Festivali Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı. Cuma günü açılışı gerçekleştirilen fuarın açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ve birçok siyasi, bürokrat katıldı.

FARKLI KÜLTÜRLERİ TANITACAK

Uluslararası Ticaret, Kültür Ve Turizm Festivali, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu ve Mega Fuar işbirliği ile kapılarını açtı. Farklı kültürleri tanımak ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla kapılarını açan festival, dört gün boyunca ziyaretçilerine renkli anlar yaşatacak. Festivalde katılımcılar, ülkelerin kültürlerini tanıtan etkinlikler düzenleyecek, seminer ve toplantılarla ticari ve kültürel işbirliklerini geliştirecek. Bunun yanı sıra festival alanında ülkelerin ve bölgelerin yöresel ürünleri tanıtılacak.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Sloganı, “Dünyaya açılan kapınız” olarak belirlenen fuarın en önemli amacı ise ülkeler arası etkileşim sağlanması, ülkelerin kültürel ve sanatsal ürünlerinin tanıtılması ile turizmlerine katkı sağlamak. Festivalde başta Ankara’daki büyükelçilikleri olmak üzere tüm katılımcılar, ülkelerinin kültürel ve sanatsal tanıtımlarını yapacak.

MÜZİK, SİNEMA VE TİYATRO

Toplantı salonunda sanatçılarıyla müzik dinletisi ve imza günleri düzenleyecek. Katılımcı ülkeler, sinema ve tiyatro dallarında görsel sunumları ve kültürlerini tanıtan kısa filmleri ziyaretçilere sunacak.

RENKLİ ANLARA SAHNE OLACAK

Etkinliğin bugünkü programında, İbn-i Sina Enstitüsü’nün açılışı gerçekleştirilecek ve saat 15.00’da İranlı müzik grubu konser verecek. Endonezya dans grubunun da bir gösteri, yapacağı programda, Türkiye Muay Thai Federasyonu sporcuları gösteri müsabakası yapacak. Yarın ise semazen gösterisi ile başlayacak program, TRT ve Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçıları konseriyle devam edecek.

BİRÇOK KURUM KATILACAK

Yerli ve yabancı sürpriz konuk sanatçıların da katılacağı festivalde etkinlikler sabah 10.00’dan akşam 19.00’a kadar sürecek. Festival, büyükelçilikler ile ilgili bakanlıklar, belediyeler, eğitim, turizm, sağlık ve ekonomi sektörlerinden özel kurum ve kuruluşlar ile birçok vakfın katılımıyla gerçekleşiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA