  • BIST 117.200
  • Altın 323,242
  • Dolar 6,1089
  • Euro 6,6225
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Fuara yoğun ilgi

Keçiören’deki kariyer fuarına 35 üniversiteden 7 bin öğrenci katıldı.
Fuara yoğun ilgi

BAŞKAN ALTINOK: ÇALIŞMADAN, TERLEMEDEN BAŞARILI OLUNMAZ

‘Geleceğimi Belirliyorum Kariyer Fuarı’nda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunmaz. En değerli ve kalıcı başarı tırnaklarla kazıyarak elde edilen başarıdır. Her başarıda mutlaka fedakârlık da vardır” dedi.

SEMİNERLERLE KARİYER PLANLAMA HEDEF BELİRLEME DESTEĞİ 

Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde 18-19 Şubat tarihleri arasında Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen “Geleceğimi Belirliyorum Kariyer Fuarı’nda 7 bin öğrenciye kariyer planlaması ve sınav öncesi hedef belirleme konularında seminerler düzenlendi. Devlet üniversiteleri ile özel üniversiteleri bir araya getiren fuara toplamda 35 üniversite katıldı. Uzman eğitimci ve öğretim görevlileri tarafından düzenlenen seminerlerin ardından üniversiteler tarafından kurulan tanıtım stantlarında öğrencilere çeşitli bilgiler de verildi.

“DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ”

Kariyer Fuarına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, siyasi parti temsilcileri, eğitimci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

Başkan Altınok salondakilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Paris, Londra, New York gibi tek mevsimin yaşandığı değil dört mevsimi olan nadir ülkelerden biriyiz. Devlet malı beytülmaldir. Rabbim, ‘Her şeyi affederim ama kul hakkını asla affetmem’ diyor.  Ayrıca ‘Rüşvet alan da veren de melundur, cehennemliktir, bizden değildir.’ Yani dürüst olacağız, beytülmale, herkesin hakkına el sürdürmeden çalışacağız. Yorulmadan, mesai mefhumu olmaksızın çalışacağız. ‘Oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü boşuna söylenmemiştir. Birbirimize muhabbetle yaklaşacağız, sevgimiz olacak, zorlaştırmayacağız kolaylaştıracağız, uzaklaştırmayacağız yakınlaştıracağız, nefret ettirmeyeceğiz müjdeleyeceğiz” dedi. 

“BUGÜN İÇİN DEĞİL GELECEK İÇİN PLAN YAPIN”

Başarı konusunda Fatih Sultan Mehmet’i örnek gösteren ve salondaki öğrencilere bir dizi önerilerde bulunan Başkan Altınok, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Ama tahta geçer geçmez hemen İstanbul’u fethetmedi. Önce yetiştirildi, sonra tahta geçirildi. 7 dil ile birlikte astronomi, fizik, harp tarihi ve devletler tarihini çok iyi biliyordu. Böylelikle Bizans’ı çökertip, bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır. 22 milyon kilometrekareye hükmetmiş bir devletin torunlarıyız. Ecdadımız 22 milyon kilometrekarelik topraklara hâkim olmuş, bütün dünyaya hakkı, adaleti ve nizamı getirmiştir” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Bir nesil gidecek yeni bir nesil gelecek. Sizler devletimizin geleceğini inşa edeceksiniz. Aranızdan cumhurbaşkanı, bakan, mimar, doktor, milletvekili, belediye başkanları çıkacak. Ancak çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarı yok. Öz güveniniz yüksek olsun. Araştırın, geliştirin, farklı ne yapılabilir bunlara kafa yorun. Hedef, ilke ve ülküleriniz yüksek olsun. İnanmazsanız başaramazsınız. Zor ve uzak gelen şeylere, ‘Olabilir mi?’ derseniz başarılı olamazsınız. Hedefiniz için koşarsanız başarılı olursunuz. Hayat çizginiz de hep düz olmalı. Önünüzde uzun bir hayat var, bugüne göre değil gelecek planınızı yaparak kararlar verin. Her başarıda mutlaka fedakârlık vardır. Aynı zamanda hepimizin bütün insanlığa, ülkemize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluğumuz var.”

“BİLGİ SERMAYEDİR”

Konuşmasının sonunda dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere dikkati çeken Altınok, “Dünya farklı bir yere gidiyor. Dünyanın en güçlü şirketleri bilgi şirketleri. Bilgi ve teknolojiye sahip olan devletler şuan dünyanın en güçlü devletleridir. Bilgi ve teknolojiye sahip olmayan devletler ise güçlü devletlerin pazarları konumundadırlar. Asırlık sanayi ve petrol şirketleri var ama bilişim şirketleri zenginlik açısından onları sollamış durumda. Bu şirketlerin sermayesi de bilgidir.” 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Whatsapp hattına gelen talepleri hızla çözüme kavuşturuyor21 Şubat 2020 Cuma 00:07
  • Pursaklar'da parklar bahara hazırlanıyor20 Şubat 2020 Perşembe 00:50
  • Polatlı'da çiftçiler bilgilendiriliyor20 Şubat 2020 Perşembe 00:49
  • Kızılcahamam'da düzenlenen Minikler ve Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası sona erdi20 Şubat 2020 Perşembe 00:40
  • Altındağlı kadınlardan çocuklara tiyatro20 Şubat 2020 Perşembe 00:38
  • Keçiören'de her hafta düzenlenen halk toplantıları devam ediyor20 Şubat 2020 Perşembe 00:35
  • Etimesgut'taki liseler için bilinçlendirme tiyatrosu sahneleniyor20 Şubat 2020 Perşembe 00:32
  • 25 ilçenin zabıta müdürleri buluştu20 Şubat 2020 Perşembe 00:29
  • Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı19 Şubat 2020 Çarşamba 00:43
  • Genç mucitlerden müzede keşif19 Şubat 2020 Çarşamba 00:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti