  • BIST 1.432
  • Altın 518,590
  • Dolar 8,5187
  • Euro 10,4329
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Fuat Oktay başkanlığında 4. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının, boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak belirlenmesi görüşüldü.
Fuat Oktay başkanlığında 4. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 4. Yargı Paketi'nde yapılacak düzenlemelere ilişkin ikinci değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bakanlık bürokratlarının yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, milletvekilleri ile ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak belirlenmesi görüşüldü.

Savunma hakkının geliştirilmesi, koruma tedbirleri bakımından kişi hak ve hürriyetlerinin güçlendirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, mahkemeye erişim hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın korunması gibi konular da ele alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı01 Haziran 2021 Salı 15:32
  • Bakan Soylu'dan Özbek mevkidaşına 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü01 Haziran 2021 Salı 15:20
  • Atilla Peker'in 'Gazeteci Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı01 Haziran 2021 Salı 15:15
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı01 Haziran 2021 Salı 14:19
  • Bakan Kurum: Sıfır Atık Projemizle ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık01 Haziran 2021 Salı 14:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü01 Haziran 2021 Salı 14:01
  • THY 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu01 Haziran 2021 Salı 14:00
  • Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Haziran 2021 Salı 13:05
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı01 Haziran 2021 Salı 12:50
  • Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek01 Haziran 2021 Salı 12:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti