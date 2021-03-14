Fuat Oktay: Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Fuat Oktay paylaşımında, "Minnettarız" yazarak, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin fotoğraflarına da yer verdi.