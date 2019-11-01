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Fuat Oktay: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz."
Fuat Oktay: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir otelde düzenlenen Katar-Türkiye İş Formu'nda yaptığı konuşmada "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Ayrıca Oktay, "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır." şeklinde konuştu..

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