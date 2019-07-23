Fuat Oktay'dan Ceylanpınar açıklaması: Çok daha şiddetli şekilde karşılık verilecek

Oktay,Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen hain saldırıya tepki göstererek, "Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." dedi.