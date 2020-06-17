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Fuat Oktay'tan büyüme açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bütün dünyada büyüme olmasa da biz bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız azmiyle yola devam etmek zorundayız, göreceksiniz yılın sonunda bunu başaracağız.
Fuat Oktay'tan büyüme açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bütün dünyada büyüme olmasa da biz bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız azmiyle yola devam etmek zorundayız, göreceksiniz yılın sonunda bunu başaracağız." açıklamasını yaptı.

"YIL SONU İÇİN OLUMLU BİR TABLO ÖNGÖRÜYORUZ"

Öte taraftan Fuat Oktay, "İkinci çeyrekte salgın tedbirlerinin etkisiyle kısmi bir gerileme beklense de, yıl sonu için olumlu bir tablo öngörüyoruz. Bu noktada özellikle belirtmek isterim ki olumlu sonuçlara ulaşmamız için salgının seyrinde yeniden azalan vaka sayılarını yakalamamız gerekiyor. Normalleşmenin birlikte aldığımız tedbirler sayesinde, iyiye giden şartlarda başladığını unutmadan önlemlerimizi en üst seviyede tutmaya devam etmeliyiz." dedi.

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