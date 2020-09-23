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Fuhuş operasyonunda 22 kişiye 53 bin 550 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis tarafından 9 ayrı aparta yapılan fuhuş operasyonunda 22 kişi yakalandı.
Fuhuş operasyonunda 22 kişiye 53 bin 550 lira ceza

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, fuhuşla mücadele kapsamında apartların yoğun olduğu bölgelerde sivil ekipler görevlendirdi. Ekipler apartları takibe alırken, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medyadan yaptığı takiple fuhşa aracılık edenleri tespit etti.

Yapılan çalışmaların sonunda İsmetpaşa, Egemenlik, Bahçelievler, Yenişehir ve Mehmet Akif mahallelerinde bulunan 9 ayrı aparta operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi yakalandı. Şüphelilere 53 bin 550 lirada idari para cezası kesilirken, 5'i hakkında da ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten’ adli işlem başlatıldı.

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