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Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, polisin pansiyona düzenlediği operasyonda, 2'si fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.
Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı

İhbarı değerlendiren Dikili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Salimbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyonda fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün gece pansiyona operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptıkları belirlenen 1'i Türkmenistan diğeri Kırgızistan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. 2 kadın, polisteki ifadelerinde, ismini 'Deniz' olarak bildikleri Türkmen kadının kendilerini fuhşa zorladığını söyledi.

BALIKESİR'DE YAKALANDI

Polis, araştırmaları sonucu 2 kadını fuhşa zorlayan kişinin Deniz K. olduğunu ve operasyonu haber alınca Dikili'den ayrıldığını belirledi. Polis, Deniz K.'nin, Balıkesir'in Gömeç ilçesine kaçtığını tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan Deniz K., Dikili'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuhşa zorlandıkları belirlenen 2 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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