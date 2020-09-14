  • BIST 1.109
  • Altın 468,202
  • Dolar 7,4796
  • Euro 8,8822
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçılar ile suç ortakları kadınlar, yakalanarak gözaltına alındı.
Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı. 

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin kanı yerde kalmayacak14 Eylül 2020 Pazartesi 13:35
  • Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı14 Eylül 2020 Pazartesi 13:34
  • Kadın ile erkek sürücü arasındaki yumruklu 'yol verme' kavgası14 Eylül 2020 Pazartesi 13:18
  • Samsun'a izne gelen uzman çavuş kazada hayatını kaybetti14 Eylül 2020 Pazartesi 13:05
  • Seyhan Baraj Gölü’nden cansız manken bacağı bile çıktı14 Eylül 2020 Pazartesi 13:03
  • Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 3 kardeş öldü14 Eylül 2020 Pazartesi 12:55
  • Bakan Karaismailoğlu: 21 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamış olacağız14 Eylül 2020 Pazartesi 12:52
  • Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı14 Eylül 2020 Pazartesi 12:49
  • Ordu Valisi uyardı: Gözlerinin yaşına bakmayız14 Eylül 2020 Pazartesi 12:47
  • Türk Kızılayı aracına hain saldırı, 1 şehit14 Eylül 2020 Pazartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti