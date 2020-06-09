  • BIST 108.596
  • Altın 372,960
  • Dolar 6,7917
  • Euro 7,6468
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Futbol dünyasının en değerlisi Mbappe

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncu, 259,2 milyon avroyla Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe oldu.
Futbol dünyasının en değerlisi Mbappe

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 259,2 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız golcü Mbappe, en değerli futbolcular sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Raheem Sterling, 194,7 milyon avro piyasa değeriyle Mbappe'yi takip etti.

Listede üçüncü sırayı alan Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncusu Jadon Sancho'ya 179,1 milyon avro değer biçildi.

Üç futbolcunun ardından Liverpool'dan İngiliz Trent Alexander-Arnold 171,1 milyon avro, Manchester United'dan İngiliz Marcus Rashford 152,3 milyon avro, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah 144,9 milyon avro piyasa değeriyle sıralandı.

Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi'nin 100,1 milyon avroluk değeriyle 21. olduğu listede, Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 62,8 milyon avro piyasa değeriyle 70. sıraya yerleşti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Kylian Mbappe (PSG): 259,2 milyon avro

2. Raheem Sterling (Manchester City): 194,7

3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 179,1

4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 171,1

5. Marcus Rashford (Manchester United): 152,3

6. Muhammed Salah (Liverpool): 144,9

7. Sadio Mane (Liverpool): 139,2

8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4

9. Alphonse Davies (Bayern Münih): 133,5

10. Harry Kane (Tottenham): 118,7

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbol dünyasının en değerlisi Mbappe09 Haziran 2020 Salı 11:27
  • San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonun kalanında oynayamayacak09 Haziran 2020 Salı 09:20
  • İtalya Futbol Federasyonu liglerin geleceğine ilişkin planı onayladı09 Haziran 2020 Salı 09:20
  • Futbol dünyasının en değerlisi Mbappe09 Haziran 2020 Salı 09:11
  • Türkiye'de transfer sezonu 7 Temmuz'da başlayacak09 Haziran 2020 Salı 07:31
  • Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildi08 Haziran 2020 Pazartesi 15:31
  • Atletizmde normalleşme sürecine ilişkin yol haritası belli oldu08 Haziran 2020 Pazartesi 14:33
  • Resmen açıkladı! 'Emre ve Mert transferi bitti'08 Haziran 2020 Pazartesi 12:49
  • Normalleşmeyle 'dörtnala cirit' heyecanı başladı08 Haziran 2020 Pazartesi 12:31
  • Sivasspor'a 4. kez Kovid-19 testi yapıldı08 Haziran 2020 Pazartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti