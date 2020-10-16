  • BIST 1.189
  • Altın 486,468
  • Dolar 7,9030
  • Euro 9,2606
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Futbol: Haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 5. hafta maçları yarın başlayacak. Misli.com 3. Lig'de de 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Futbol: Haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig
Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

18 Ekim Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Ülker)

19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

TFF 1. Lig
Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

Misli.com 3. Lig
1. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Manisaspor (Yeni Buca)

18 Ekim Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Çankaya FK-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Kızılcabölükspor-Ofspor (Kızılcabölük Semt)

15.00 1877 Alemdağspor-Arnavutköy Belediyespor (Alemdağ)

2. Grup

Yarın:

14.00 Kahta 02 Spor-Yozgatspor 1959 (Kahta İlçe)

14.00 Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği (Mardin 21 Kasım)

14.00 Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yomra İlçe)

14.30 Ceyhanspor-Tekirdağspor (Ceyhan İlçe)

14.30 İskenderun FK-Nazilli Belediyespor (Payas İlçe)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Çengelköy (Dumlupınar)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Ağrı 1970 Spor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

19.00 Fethiyespor-Karaman Belediyespor (Fethiye İlçe)

3. Grup

Yarın:

14.00 Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Cizrespor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Çatalcaspor-Çarşambaspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Yalovaspor-Karşıyaka (Yalova Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Şile Yıldızspor (Vefa)

15.00 Gölcükspor-İçel İdmanyurdu (Gölcük Şehir)

18 Ekim Pazar:

14.00 Erbaaspor-Osmanlıspor (Erbaa İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Altındağspor (Isparta Atatürk)

4. Grup

Yarın:

13.30 Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi (Düzce 18 Temmuz)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Kozanspor (Kelkit İlçe)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Muğlaspor (Dağılgan)

14.30 Alanya Kestelspor-Bayrampaşa (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Bergama Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

18 Ekim Pazar:

14.00 52 Orduspor FK-Silivrispor (19 Eylül)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğuna inanıyor15 Ekim 2020 Perşembe 13:13
  • Milli güreşçi Taha Akgül üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını hedefliyor15 Ekim 2020 Perşembe 13:12
  • Süper Lig'in gol ortalaması son 6 sezonun en düşüğü15 Ekim 2020 Perşembe 13:11
  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Her engeli aşmasını bildik15 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: 3 beraberliğimiz de galibiyetle bitebilirdi15 Ekim 2020 Perşembe 09:14
  • UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 20 maçla tamamlandı15 Ekim 2020 Perşembe 09:13
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var15 Ekim 2020 Perşembe 09:13
  • A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı15 Ekim 2020 Perşembe 09:11
  • Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen mağlup sayıldı14 Ekim 2020 Çarşamba 22:23
  • 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar bekleniyor14 Ekim 2020 Çarşamba 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti