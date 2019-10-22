Futbol tarihine geçti

Konyaspor kalecisi Konyaspor, gördüğü kırmızı kartla Türk futbol tarihinne geçti.

Süper Lig'in 8’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında tarihe geçen bir pozisyon yaşandı.

TOPU KENDİ ALANI DIŞINDA ELİYLE TUTTU

Konya ekibi’nin sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya fu.tbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi.



Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü

DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI

Dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları listesi:

- Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür)

- Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat)

- Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)



- Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)



- Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)