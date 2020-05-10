'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamı açıklandı

Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihinde "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk kısmını açıklayan TFF Sağlık Kurulu, liglere başlama tarihinin belli olmasıyla kalan bölümü de yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihinde "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk kısmını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, liglere başlama tarihinin belli olmasıyla kalan bölümü de yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile Sağlık Kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır." denildi.

Öneri protokolünün tamamında bireysel, grup ve takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerilerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Öneri protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır." ifadeleri yer aldı.