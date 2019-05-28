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Futbolcular kupayı Başkan Şimşek'e getirdiler

Türkiye Futbol Federasyonu U14 Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan Gölbaşı Belediyespor, kupasını Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e takdim etti.
Futbolcular kupayı Başkan Şimşek'e getirdiler

23-26 Mayıs tarihleri arasında Çorum’da yapılan ve 2 grupta 6 takımın mücadele ettiği Türkiye Futbol Federasyonu U14 Futbol Şampiyonası’nın final maçında; diğer grubun birincisi Yaşamkent İlker Spor Kulübü’nü yenerek şampiyon olan U14 Gölbaşı Belediyespor futbol takımı, Başkan Şimşek ile katıldıkları iftar  programının ardından Göktürk Gezi Teknesi ile Mogan gölünde tur atarak şampiyonluğu kutlarken, tekne turunun ardından şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e taktim etti.

Sporcu Öğrencileri Kutladı

Başkan Şimşek, sporcuların  elde ettiği başarının kendisini mutlu ettiğini belirterek: “Elde ettiğiniz başarıyla ilçemizi tüm Türkiye’ye duyurdunuz. Başarınızı gönülden kutluyor, devamını diliyorum.” dedi.

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