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Futbolculara Türkiye'ye gitmeyin uyarısı

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), maaş ödeme konusunda sıkıntılar olduğunu belirterek oyunculara "Türkiye'ye gitmeme" yönünde uyarıda bulundu.
Futbolculara Türkiye'ye gitmeyin uyarısı

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyunculara "Türkiye'ye gitmeyin" dedi.

FIFPro'nun resmi sitesinden yaptığı açıklamada, son dönemde birçok kulübün oyuncuların alacaklarını ödemediği ve bunun sonucunda da birçok davanın açıldığı vurgulandı.

7 KULÜP İÇİN "DİKKAT"

"Oyunculardan özellikle Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Kayserispor'a gitmeden önce dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, 2019'da FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davaların yüzde 15'inin en yüksek oran ile Türkiye'de olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki birçok oyuncunun, ilk ay maaşlarının bile ödenmediğini ve kendilerinden destek beklendiği yönünde mesajlar aldıklarını belirten Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, oyuncuların Türkiye'de sözleşme imzalarken kesinlikle ciddi bir destek alması gerektiğini belirtti.

"MAAŞLARI DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR"

Öte yandan FIFA'da birçok davası olan Türk kulüplerinin, maaşları düşük göstererek bonuslara yöneldiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği söylendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da UEFA'nın talebine rağmen oyuncuların sözleşmelerinin korunması konusunda yeni standartlar belirleme konusunda da eksik kaldığı mesajı paylaşıldı.

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