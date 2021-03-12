Futbolda 30. haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 26'ncı, Misli.com 2. Lig 28'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 3. Lig'de ise bir erteleme müsabakası yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig

Bugün: 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim) Yarın: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül) 16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 14 Mart Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman) 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon) 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker) 15 Mart Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) TFF 1. Lig

Bugün: 19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanaklar Spor Kompleksi) Yarın: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe) 16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk) 19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana) 14 Mart Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Sancaktepe 15 Temmuz) 16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk) 16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe) 19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 15 Mart Pazartesi: 19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup 14 Mart Pazar: 13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon (Devrek İlçe) 14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu (İnegöl İlçe) 14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor (Zafer) 14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli) 14.00 Çorum-Sancaktepe (Çorum Şehir) 14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri) 14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş) 14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor (Gümüşhane Yenişehir) Kırmızı Grup 14 Mart Pazar: 14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül) 14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Serik İsmail Oğan) 14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor (Bayburt Genç Osman) 14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Doğukent) 14.00 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik) 14.00 Mamak-Vanspor (Çubuk İlçe) 14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi) 14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe) 14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) Misli.com 3. Lig

4. Grup 21. Hafta Yarın: 14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)