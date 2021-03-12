  • BIST 1.560
  • Altın 416,029
  • Dolar 7,5854
  • Euro 9,0516
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Futbolda 30. haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 26'ncı, Misli.com 2. Lig 28'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 3. Lig'de ise bir erteleme müsabakası yapılacak.
Futbolda 30. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. Lig
Bugün:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanaklar Spor Kompleksi)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup

14 Mart Pazar:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon (Devrek İlçe)

14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu (İnegöl İlçe)

14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor (Zafer)

14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli)

14.00 Çorum-Sancaktepe (Çorum Şehir)

14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor (Gümüşhane Yenişehir)

Kırmızı Grup

14 Mart Pazar:

14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)

14.00 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)

14.00 Mamak-Vanspor (Çubuk İlçe)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 3. Lig
4. Grup

21. Hafta

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray yarın Kayserispor'a konuk olacak12 Mart 2021 Cuma 11:06
  • Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti12 Mart 2021 Cuma 09:29
  • Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti12 Mart 2021 Cuma 09:18
  • Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı, Hatayspor'a kiralandı11 Mart 2021 Perşembe 16:18
  • Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi11 Mart 2021 Perşembe 14:06
  • Milli cimnastikçi Ahmet Önder olimpiyatlarda madalya hedefine kilitlendi11 Mart 2021 Perşembe 13:11
  • Trabzonspor deplasmandaki başarısını sürdürmek istiyor11 Mart 2021 Perşembe 13:11
  • Bedensel engelli atlet Hamide Doğangün, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefliyor11 Mart 2021 Perşembe 13:10
  • Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor11 Mart 2021 Perşembe 13:06
  • Tekvandocular Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır11 Mart 2021 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti