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Futbolda 32. haftanın programı

Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Futbolda 32. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

TFF 1. Lig
Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

4 Nisan Pazar:

13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Haber Kaynağı
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