  • BIST 1.185
  • Altın 426,494
  • Dolar 6,8857
  • Euro 8,0651
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Futbolda 58. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 58. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.
Futbolda 58. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Sivas'ta oynanan finalde Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor 14 kez final oynadı, 8 kez kupayı kazandı
Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez kupada final oynayacak.

Rekorlar Galatasaray'da
Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

15 ayrı takım kazandı
Türkiye Kupası'nı, 57 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

22 ayrı takım final oynadı
Türkiye Kupası'nın 57 yıllık geçmişinde daha önce 22 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe
Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Beşiktaş da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper lig gol krallığı 2019-202027 Temmuz 2020 Pazartesi 13:19
  • Formasını giydiği takımlarla 3 kez 'Süper Lig'e çıktı27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:50
  • Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:49
  • TFF 1. Lig'e çıkacak son takım yarın Antalya'da belli olacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
  • İtalya Serie A'da şampiyon Juventus27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
  • Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:47
  • Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:45
  • Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü26 Temmuz 2020 Pazar 09:39
  • Beşiktaş sezonu 3. sırada tamamladı26 Temmuz 2020 Pazar 09:39
  • Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı26 Temmuz 2020 Pazar 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti