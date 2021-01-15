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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

Yarın:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup

11. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Çorum FK (Kahramanmaraş 12 Şubat)

12. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 İnegölspor-Sancaktepe FK (İnegöl İlçe)

15. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup

15. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Misli.com 3. Lig
4. Grup

17 Ocak Pazar:

13.00 Kozanspor FK-Silivrispor (İsmet Atlı)

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