Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
Yarın:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
11. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Çorum FK (Kahramanmaraş 12 Şubat)
12. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 İnegölspor-Sancaktepe FK (İnegöl İlçe)
15. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)
Kırmızı Grup
15. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
Misli.com 3. Lig
4. Grup
17 Ocak Pazar:
13.00 Kozanspor FK-Silivrispor (İsmet Atlı)
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