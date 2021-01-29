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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

TFF 1. Lig
Bugün:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: Haber Kaynağı
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