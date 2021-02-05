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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig 24'üncü, TFF 1. Lig 20'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 2. Lig'de ise 22'nci hafta maçları yapılacak.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

TFF 1. Lig
Bugün:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)

Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup

7 Şubat Pazar:

13.00 Çorum-Kocaelispor (Çorum Şehir)

13.00 Manisa-Afjet Afyonspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Niğde Anadolu (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Ergene Velimeşespor (Devrek İlçe)

13.00 Hacettepe-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Uşakspor-Sancaktepe (Uşak 1 Eylül)

13.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa GAP)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Kırmızı Grup

7 Şubat Pazar:

13.00 Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Pendikspor-Turgutluspor (Pendik)

13.00 Mamak-Etimesgut Belediyespor (Çubuk İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Bodrumspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bodrum İlçe)

13.00 Karacabey Belediyespor-Eyüpspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Sakaryaspor-Tarsus İdmanyurdu (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Pazarspor-Kırklarelispor (Pazar İlçe)

13.00 Sivas Belediyespor-Vanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Kaynak: Haber Kaynağı
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