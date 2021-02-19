Futbolda haftanın programı

Futbol Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları oynanacak. TFF 1. Lig ve Misli.com 3. Lig'e ise 22'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig

Bugün: 19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) Yarın: 13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya) 16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk) 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları) 21 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül) 16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon) 19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker) 22 Şubat Pazartesi: 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman) TFF 1. Lig

Bugün: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe) 16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni) 19.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana) Yarın: 13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe) 16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi) 19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21 Şubat Pazar: 13.00 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk) Misli.com 3. Lig

2. Grup 21 Şubat Pazar: 13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor (Tepecik Şenol Güneş) 13.00 Karaman Belediyespor-Fethiyespor (Kemal Kaynaş) 13.00 Tekirdağspor-Ceyhanspor (Namık Kemal) 13.00 Yozgatspor 1959-Kahta 02 (Sorgun İlçe) 13.00 Darıca Gençlerbirliği-Mardin Fosfatspor (Darıca İlçe) 13.00 Nazilli Belediyespor-İskenderun (Nazilli İlçe) 13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Belediye Kütahyaspor (Alemdağ) 13.00 Ağrı 1970-Halide Edip Adıvarspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu) 3. Grup 21 Şubat Pazar: 13.00 Osmaniyespor-Erbaaspor (Osmaniye 7 Ocak) 13.00 Altındağspor-Isparta 32 (Çubuk İlçe) 13.00 Şile Yıldızspor-Esenler Erokspor (Şile) 13.00 İçel İdmanyurdu-Gölcükspor (Mersin) 13.00 Batman Petrolspor-Elazığ Karakoçan (Batman Yeni Şehir) 13.00 Karşıyaka-Yalovaspor (İzmir Atatürk) 13.00 Somaspor-Cizrespor (Soma Atatürk) 13.00 Çarşambaspor-Çatalcaspor (Çarşamba İlçe) 4. Grup 21 Şubat Pazar: 12.00 Siirt İl Özel İdare-Düzcespor (Siirt Atatürk) 13.00 Silivrispor-52 Orduspor FK (Silivri) 13.00 Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor (Adıyaman Atatürk) 13.00 Kozanspor-1954 Kelkit Belediyespor (İsmet Atlı) 13.00 Muğlaspor-68 Aksaray Belediyespor (Muğla Atatürk) 13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bergama Belediyespor (Başpınar) 13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Şanlıurfa GAP) 13.00 Bayrampaşa-Alanya Kestelspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)