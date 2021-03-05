Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de 29. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

7 Mart Pazar:

14.00 Çankaya-Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)

3. Grup

7 Mart Pazar:

14.00 Gölcükspor-Batman Petrolspor (Gölcük Şehir)