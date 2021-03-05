  • BIST 1.539
  • Altın 410,739
  • Dolar 7,5120
  • Euro 8,9818
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de 29. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları yapılacak.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Yarın:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

TFF 1. Lig
Bugün:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

Misli.com 3. Lig
1. Grup

7 Mart Pazar:

14.00 Çankaya-Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)

3. Grup

7 Mart Pazar:

14.00 Gölcükspor-Batman Petrolspor (Gölcük Şehir)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao finale kaldı05 Mart 2021 Cuma 09:16
  • Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi04 Mart 2021 Perşembe 10:49
  • Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi04 Mart 2021 Perşembe 09:56
  • Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi04 Mart 2021 Perşembe 09:34
  • Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci kabul edilmeyebilir04 Mart 2021 Perşembe 09:21
  • İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Barcelona04 Mart 2021 Perşembe 09:17
  • Manchester United, deplasmanda kaybetmiyor04 Mart 2021 Perşembe 09:16
  • Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı04 Mart 2021 Perşembe 09:16
  • 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı03 Mart 2021 Çarşamba 15:17
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 118. kuruluş yılı mesajı03 Mart 2021 Çarşamba 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti