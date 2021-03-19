Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig ve Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda, 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig

Bugün: 16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom) Yarın: 13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman) 16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel) 16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya) 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park) 21 Mart Pazar: 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya) 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk) 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park) TFF 1. Lig

Bugün: 19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) Yarın: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni) 19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 21 Mart Pazar: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar) 16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı) 19.00 Adanaspor-Bursaspor (Yeni Adana) Misli.com 3. Lig

2. Grup 21 Mart Pazar: 13.00 Kahta 02-Fethiyespor (Kahta İlçe) 14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Nazilli Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl) 14.00 Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği (Vali Lütfü Yiğenoğlu) 14.00 Tokatspor-Yozgatspor 1959 (Gaziosmanpaşa) 14.00 Halide Edip Adıvarspor-Tekirdağspor (Maltepe Hasan Polat) 14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor (Dumlupınar) 14.00 İskenderun-Büyükçekmece Tepecikspor (İskenderun 5 Temmuz) 14.00 Mardin Fosfatspor-Yomraspor (Mardin 21 Kasım) 3. Grup 21 Mart Pazar: 13.00 Cizrespor-Altındağspor (Cizre Hamit Özalp) 14.00 Yalovaspor-Osmaniyespor (Yalova Atatürk) 14.00 Elazığ Karakoçan-Erbaaspor (Elazığ Doğukent) 14.00 Gölcükspor-Isparta 32 (Gölcük Şehir) 14.00 Somaspor-Karşıyaka (Soma Atatürk) 14.00 Çarşambaspor-Batman Petrolspor (Çarşamba İlçe) 14.00 Arhavispor-İçel İdmanyurdu (Arhavi İlçe) 14.00 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş) 4. Grup 21 Mart Pazar: 13.00 Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Bergama 14 Eylül) 14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Dağılgan) 14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kelkit İlçe) 14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Sultanbeyli Gölet Futbol) 14.00 52 Orduspor-Alanya Kestelspor (Ordu 19 Eylül) 14.00 Muğlaspor-Kozanspor (Muğla Atatürk) 14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Adıyaman 1954 (Başpınar) 14.00 Modafen-Silivrispor (Alemdağ)