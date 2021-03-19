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Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig ve Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda, 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

TFF 1. Lig
Bugün:

19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (Yeni Adana)

Misli.com 3. Lig
2. Grup

21 Mart Pazar:

13.00 Kahta 02-Fethiyespor (Kahta İlçe)

14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Nazilli Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Tokatspor-Yozgatspor 1959 (Gaziosmanpaşa)

14.00 Halide Edip Adıvarspor-Tekirdağspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor (Dumlupınar)

14.00 İskenderun-Büyükçekmece Tepecikspor (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Mardin Fosfatspor-Yomraspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

21 Mart Pazar:

13.00 Cizrespor-Altındağspor (Cizre Hamit Özalp)

14.00 Yalovaspor-Osmaniyespor (Yalova Atatürk)

14.00 Elazığ Karakoçan-Erbaaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Gölcükspor-Isparta 32 (Gölcük Şehir)

14.00 Somaspor-Karşıyaka (Soma Atatürk)

14.00 Çarşambaspor-Batman Petrolspor (Çarşamba İlçe)

14.00 Arhavispor-İçel İdmanyurdu (Arhavi İlçe)

14.00 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

4. Grup

21 Mart Pazar:

13.00 Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Bergama 14 Eylül)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Dağılgan)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kelkit İlçe)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

14.00 52 Orduspor-Alanya Kestelspor (Ordu 19 Eylül)

14.00 Muğlaspor-Kozanspor (Muğla Atatürk)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Adıyaman 1954 (Başpınar)

14.00 Modafen-Silivrispor (Alemdağ)

Kaynak: Haber Kaynağı
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