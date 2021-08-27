  • BIST 1.449,970
  • Altın 483,95
  • Dolar 8,3750
  • Euro 9,8200
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Futbolda haftanın programı

Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Adana)

Yarın:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Hatay)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

TFF 1. Lig
Bugün:

20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Vefa)

Yarın:

19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Osmanlı)

19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor (Kocaeli)

21.45 Bursaspor-Eyüpspor (Bitci Timsah Park)

21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Gençlerbirliği-Manisa (Eryaman)

21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Akdeniz Üniversitesi)

21.45 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Nur Çebi: Ülkemizin puanlara ihtiyacı var27 Ağustos 2021 Cuma 09:28
  • UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez gruplarda27 Ağustos 2021 Cuma 09:21
  • UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı27 Ağustos 2021 Cuma 09:19
  • Sivasspor, Avrupa'ya veda etti26 Ağustos 2021 Perşembe 22:35
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı26 Ağustos 2021 Perşembe 20:37
  • Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak26 Ağustos 2021 Perşembe 16:58
  • Emre Mor transferi resmen açıklandı!26 Ağustos 2021 Perşembe 15:21
  • Fenerbahçe Kulübü kadın futbol takımı kurulacağını açıkladı26 Ağustos 2021 Perşembe 13:05
  • Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek26 Ağustos 2021 Perşembe 10:54
  • Para halterci Abdullah Kayapınar, Paralimpik Oyunlarında beşinci oldu26 Ağustos 2021 Perşembe 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti