Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 17'nci, Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. Lig'de 18'inci hafta maçları oynanacak.

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 17'nci, Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. Lig'de de 18'inci hafta maçları oynanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Grup'ta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 2021-2022 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbol liglerinde haftanın maçlarının programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

19 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)

16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Vefa)

16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)

20 Aralık Pazartesi:

17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19 Aralık Pazar:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdman Yurdu (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Buca)

13.00 Eskişehirspor-Ankara Demirspor (Eskişehir Yeni)

13.00 Şanlıurfaspor-Kırşehir Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Kırklarelispor-Uşakspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Pazarspor-Pendikspor (Pazar İlçe)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Akhisarspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor (7 Ocak)

13.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu (Bodrum İlçe)

19 Aralık Pazar:

13.00 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Diyarbekirspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Çorum-Adıyaman (Çorum Şehir)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-İnegölspor (Van Atatürk)

13.00 Somaspor-Hekimoğlu Trabzon (Soma Atatürk)

13.00 Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Osmanlı)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Bergama Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Batman Petrolspor (Bolluca)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Kahta 02 Spor (Polatlı)

19 Aralık Pazar:

13.00 Belediye Kütahyaspor-Formül Erbaaspor (Dumlupınar)

13.00 Osmaniyespor-Çatalcaspor (7 Ocak)

13.00 Artvin Hopaspor-Sancaktepe (Hopa)

13.00 Fatsa Belediyespor-Elazığspor (Fatsa İlçe)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Hendekspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Karaman Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Kemal Kaynaş)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Hacettepe-Alagöz Holding Iğdır (Yenimahalle Hasan Doğan)

19 Aralık Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çarşambaspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor-Yomraspor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Altındağ (Şile)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-52 Orduspor (Darıca İlçe)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-İskenderunspor (Alemdağ)

13.00 Kuşadasıspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Kuşadası Özer Türk)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor (Dağılgan)

13.00 Kızılcabölükspor-Siirt İl Özel İdare (Kızılcabölük Semt)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Modafen-İçel İdmanyurdu (Alemdağ)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofsporspor (Faruk Çelik)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kardemir Karabükspor (Tepecik Şenol Güneş)

19 Aralık Pazar:

12.30 Ağrı 1970-Esenler Erokspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Fethiyespor-Belediye Derincespor (Fethiye İlçe)

13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Çankaya-Mardin 1969 (Yenimahalle Hasan Doğan)

13.00 Ceyhanspor-Orduspor 1967 (Ceyhan İlçe)

13.00 Karşıyaka-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)