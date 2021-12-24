Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
26 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
27 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Spor Toto 1. Lig
24 Aralık Cuma:
17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
26 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
25 Aralık Cumartesi:
13.00 Ankara Demirspor-Teco Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
26 Aralık Pazar:
13.00 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)
13.00 Uşakspor-Pazarspor (Uşak 1 Eylül)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)
13.00 Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Bucaspor 1928 (Tarsus)
13.00 Isparta 32-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup:
25 Aralık Cumartesi:
13.00 Turgutluspor-Kahramanmaraşspor (Turgutlu 7 Eylül)
26 Aralık Pazar:
13.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 İnegölspor-Somaspor (İnegöl)
13.00 Niğde Anadolu-Silahtaroğlu Vanspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
13.00 Adıyaman FK-Bodrumspor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)
13.00 Diyarbekirspor-Sarıyer (Diyarbakır)
13.00 Ergene Velimeşespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
2. Grup:
25 Aralık Cumartesi:
13.00 Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yomra)
26 Aralık Pazar:
12.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılcabölükspor (Iğdır)
13.00 Bayrampaşa-Hacettepe (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor (Elazığ Doğukent)
13.00 İskenderunspor-Kuşadasıspor (İskenderun 5 Temmuz)
13.00 52 Orduspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Yeni Ordu)
13.00 Altındağspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Çubuk)
13.00 Çarşambaspor-Bitexen Düzcespor (Çarşamba)
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Siirt Atatürk)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
25 Aralık Cumartesi:
12.00 Kireçburnu-Amed Sportif Faliyetler (Çayırbaşı)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Yenisahra)
12.00 Hatayspor-Altay (Defne Belediyesi Atatürk)
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Fatih Vatanspor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü (Fatih Mimar Sinan)
14.30 Fenerbahçe-1207 Antalyaspor (Dereağzı Tesisleri)
B Grubu:
25 Aralık Cumartesi:
12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Vali Nihat Canpolat Sümer)
12.00 Bitexen Sivasspor-Fatih Karagümrük (Cumhuriyet Üniversitesi)
12.00 Çaykur Rizespor-Hakkarigücü (Mehmet Cengiz Tesisleri)
13.00 Dudullu-Galatasaray Hepsiburada (Dudullu)
14.00 ALG Spor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Batur)
26 Aralık Pazar:
11.00 Trabzonspor-Konak Belediyespor (Yavuz Selim)
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