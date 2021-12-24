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Futbol'da haftanın programı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2. Grup'a 19. hafta maçlarıyla devam edilecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesi yapılacak.
Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig
25 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Spor Toto 1. Lig
24 Aralık Cuma:

17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

26 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

TFF 2. Lig
Beyaz Grup:

25 Aralık Cumartesi:

13.00 Ankara Demirspor-Teco Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

26 Aralık Pazar:

13.00 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)

13.00 Uşakspor-Pazarspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

13.00 Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Bucaspor 1928 (Tarsus)

13.00 Isparta 32-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

25 Aralık Cumartesi:

13.00 Turgutluspor-Kahramanmaraşspor (Turgutlu 7 Eylül)

26 Aralık Pazar:

13.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor-Somaspor (İnegöl)

13.00 Niğde Anadolu-Silahtaroğlu Vanspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

13.00 Adıyaman FK-Bodrumspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)

13.00 Diyarbekirspor-Sarıyer (Diyarbakır)

13.00 Ergene Velimeşespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig
2. Grup:

25 Aralık Cumartesi:

13.00 Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yomra)

26 Aralık Pazar:

12.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılcabölükspor (Iğdır)

13.00 Bayrampaşa-Hacettepe (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 İskenderunspor-Kuşadasıspor (İskenderun 5 Temmuz)

13.00 52 Orduspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Yeni Ordu)

13.00 Altındağspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Çubuk)

13.00 Çarşambaspor-Bitexen Düzcespor (Çarşamba)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Siirt Atatürk)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:

25 Aralık Cumartesi:

12.00 Kireçburnu-Amed Sportif Faliyetler (Çayırbaşı)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Yenisahra)

12.00 Hatayspor-Altay (Defne Belediyesi Atatürk)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Fatih Vatanspor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü (Fatih Mimar Sinan)

14.30 Fenerbahçe-1207 Antalyaspor (Dereağzı Tesisleri)

B Grubu:

25 Aralık Cumartesi:

12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Vali Nihat Canpolat Sümer)

12.00 Bitexen Sivasspor-Fatih Karagümrük (Cumhuriyet Üniversitesi)

12.00 Çaykur Rizespor-Hakkarigücü (Mehmet Cengiz Tesisleri)

13.00 Dudullu-Galatasaray Hepsiburada (Dudullu)

14.00 ALG Spor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Batur)

26 Aralık Pazar:

11.00 Trabzonspor-Konak Belediyespor (Yavuz Selim)

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