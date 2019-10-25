Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 10. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Bugün: 20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi) Yarın: 15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül) 17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon) 20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker) 27 Ekim Pazar: 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya) 16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman) 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) 28 Ekim Pazartesi: 20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)