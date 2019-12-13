Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Bugün: 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları) Yarın: 15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi) 17.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman) 20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom) 15 Aralık Pazar: 14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon) 16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül) 19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park) 16 Aralık Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park) 20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim) TFF 1. Lig Bugün: 19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe) Yarın: 14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir) 14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk) 16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 15 Aralık Pazar: 14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe) 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi) 16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk) 19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)