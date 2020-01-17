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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları yapılacak, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 19. hafta maçları oynanacak.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle: 

Süper Lig

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

Yarın:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

Yarın:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: Haber Kaynağı
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