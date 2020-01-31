  • BIST 119.493
  • Altın 303,000
  • Dolar 5,9735
  • Euro 6,5882
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -1 °C
»

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları oynanacak.

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, yarın Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor30 Ocak 2020 Perşembe 10:02
  • Futbolda ara transfer dönemi kapanıyor30 Ocak 2020 Perşembe 09:57
  • Sergen Yalçın: Umutsuzluğa gerek yok, toparlanacağız30 Ocak 2020 Perşembe 09:42
  • Trabzonspor, Guilherme'yle anlaştı30 Ocak 2020 Perşembe 09:40
  • Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı29 Ocak 2020 Çarşamba 17:38
  • Dünya 1 numarası Avustralya Açık'ta yarı finali göremedi29 Ocak 2020 Çarşamba 16:32
  • Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi29 Ocak 2020 Çarşamba 15:40
  • Arda Turan: Galatasaray'ın kararını saygıyla karşılıyorum29 Ocak 2020 Çarşamba 09:29
  • Gherardini: Fenerbahçe Final Four için sürpriz yapacak29 Ocak 2020 Çarşamba 04:50
  • Galatasaray'da sakatlık şoku!29 Ocak 2020 Çarşamba 04:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti