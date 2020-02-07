  • BIST 122.502
  • Altın 301,261
  • Dolar 5,9823
  • Euro 6,5640
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
SON DAKİKAYargıtay darbe girişimine katılan 63 sanığın hapis cezalarını onadı
»

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 22. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

Yarın:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)

Yarın:

14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Şubat Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aslan turu zora soktu06 Şubat 2020 Perşembe 00:26
  • 7 milyon Euro'dan asgari ücrete05 Şubat 2020 Çarşamba 09:45
  • Beşiktaş TFF'nin Göztepe maçı kararını bekliyor04 Şubat 2020 Salı 16:09
  • Ersun Yanal'ın şampiyonluk hesabı04 Şubat 2020 Salı 16:00
  • Beşiktaş'tan Bruno Varela atağı04 Şubat 2020 Salı 13:01
  • MKE Ankaragücü, olağanüstü genel kurula gidiyor04 Şubat 2020 Salı 12:11
  • Süper Lig'de görünüm04 Şubat 2020 Salı 10:25
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti mi?03 Şubat 2020 Pazartesi 19:32
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm03 Şubat 2020 Pazartesi 16:45
  • Süper Lig'de kritik 3 hafta03 Şubat 2020 Pazartesi 16:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti