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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'de 29, TFF 1. Lig'de ise 30. hafta maçları yapılacak.
Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de haftanın açılış maçında bugün Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. 

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Haftanın öne çıkan mücadelesinde de lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 28 Haziran Pazar günü oynanacak maçta ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

TFF 1. Lig'de hafta bugün yapılacak Bursaspor-Adanaspor ve Altınordu-Keçiörengücü müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabaka programı şöyle:

Süper Lig
Bugün

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

Yarın:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

TFF 1. Lig
Bugün:

20.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

17.30 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Osmanlı)

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

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