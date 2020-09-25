Futbol'da haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de üçüncü hafta bugün oynanacak birer maçla başlayacak. Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de ikinci hafta maçları yapılacak.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor ve 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediyespor maçları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)

27 Eylül Pazar:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)



Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

Bugün:

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Amed Sportif Faaliyetler (Ortahisar Yavuz Selim)

Yarın:

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Kahramanmaraşspor (Müstakil Atletizm Pisti)

15.00 Şanlıurfaspor-Sancaktepe FK (Şanlıurfa GAP)

15.00 Gümüşhanespor-İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.30 Hacettepe-Ergene Velimeşespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu FK (Devrek İlçe)

16.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)



Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Elazığspor-Serik Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Vanspor FK-Kırklarelispor (Van Atatürk)

15.00 Pazarspor-Tarsus İdmanyurdu (Pazar İlçe)

15.30 Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.30 Mamak FK-Turgutluspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Pendikspor-Kardemir Karabükspor (Pendik)

16.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Karacabey Belediyespor-1922 Konyaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

16.00 Bodrumspor-GMG Kastamonuspor (Bodrum İlçe)



Misli.com 3. Lig

1. Grup

Bugün:

15.30 Çankaya FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Yarın:

13.30 Fatsa Belediyespor-Kızılcabölükspor (Fatsa İlçe)

15.00 Ofspor-1877 Alemdağspor (Of İlçe)

15.30 Kemerspor 2003-Artvin Hopaspor (Kemer İlçe)

15.30 Payasspor-Arnavutköy Belediyespor (Payas İlçe)

16.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Nevşehir Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

16.00 Belediye Derincespor-Manisaspor (Belediye Derincespor)

19.00 Diyarbekirspor-Bucaspor 1928 (Diyarbakır)

2. Grup

Yarın:

15.00 Tokatspor-İskenderun FK (Gaziosmanpaşa)

15.00 Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Yozgatspor 1959 FK-Yomraspor (Yozgat Bozok)

16.00 Tekirdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Namık Kemal)

16.00 Halide Edip Adıvarspor-Belediye Kütahyaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Çengelköy-Kahta 02 Spor (Sultanbeyli Gölet)

16.00 Nazilli Belediyespor-Ceyhan Spor (Nazilli İlçe)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Fethiyespor (Darıca)

3. Grup

Bugün:

16.00 Karşıyaka-Esenler Erokspor (İzmir Atatürk)

Yarın:

15.00 Arhavispor-Yalovaspor (Arhavi İlçe)

15.00 Çarşambaspor-Elazığ Karakoçan FK (Çarşamba İlçe)

15.00 Batman Petrolspor-Isparta 32 Spor (Batman Yeni Şehir)

16.00 Somaspor-Gölcükspor (Soma Atatürk)

16.00 Şile Yıldızspor-Osmaniyespor FK (Şile)

19.00 İçel İdmanyurdu-Erbaaspor (Mersin)

4. Grup

Yarın:

15.00 Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor (Adıyaman Atatürk)

15.30 Kozan Spor FK-Düzcespor (İsmet Atlı)

15.30 Kırıkkale Büyük Anadolu-Sultanbeyli Belediyespor (Başpınar)

16.00 Muğlaspor-52 Orduspor FK (Muğla Atatürk)

16.00 Bergama Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.00 Modafen-1954 Kelkit Belediyespor (Alemdağ)

16.00 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri)