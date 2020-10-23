Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül
Not: MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması, konuk ekipte çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanması nedeniyle ertelenmiştir.
TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Giresunspor (Bornava Aziz Kocaoğlu)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
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