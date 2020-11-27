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Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de 10. hafta, TFF 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 10. hafta, TFF 1. Lig'e ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 12, Misli.com 3. Lig'de ise 11. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

TFF 1. Lig 
Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Kasım Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Misli com 2. Lig
Beyaz Grup

29 Kasım Pazar:

13.00 Manisa FK-Hekimoğlu Trabzon (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor (Çorum Şehir)

13.00 Kocaelispor-Kahramanmaraşspor (Kocaeli)

13.00 Afjet Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zafer)

13.00 Niğde Anadolu FK-Ankara Demirspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Hacettepe (Devrek İlçe)

13.00 Gümüşhanespor-Uşakspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Sarıyer-Şanlıurfaspor (Yusuf Ziya Öniş)

Not: İnegölspor-Sancaktepe FK maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

29 Kasım Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Pazarspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayburt Özel İdare-Vanspor FK (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Kırklarelispor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kardemir Karabükspor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Turgutluspor-Eyüpspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Kırşehir Belediye-Bodrumspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Mamak FK-Karacabey Belediyespor (Çubuk İlçe)

13.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

13.00 Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

- Misli.com 3. Lig

1. Grup

Yarın:

12.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

12.00 Ofspor-Payasspor (Of İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Kızılcabölükspor-1877 Alemdağspor (Kızılcabölük Semt)

13.00 Çankaya FK-Manisaspor (Ankara OSTİM)

13.00 Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Belediye Derincespor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Antalya Kemerspor-Diyarbekirspor (Kemer İlçe)

2. Grup

Bugün:

13.00 Mardin Fosfatspor-Fethiyespor (Mardin 21 Kasım)

13.00 Tokatspor-Tekirdağspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

Yarın:

13.00 Kahta 02-Ceyhanspor (Kahta İlçe)

13.00 İskenderun FK-Yomraspor (Payas İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dumlupınar)

13.00 Halide Edip Adıvarspor-Karaman Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Ağrı 1970-Yozgatspor 1959 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Darıca Gençlerbirliği (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

3. Grup

Yarın:

13.00 Gölcükspor-Esenler Erokspor (Gölcük Şehir)

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Isparta 32 (Elazığ Doğukent)

13.00 Yalovaspor-Erbaaspor (Yalova Atatürk)

13.00 Cizrespor-Osmaniye FK (Cizre Hamit Özalp)

13.00 Çatalcaspor-Altındağspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Arhavispor-Şile Yıldızspor (Arhavi İlçe)

13.00 Çarşambaspor-İçel İdmanyurdu (Çarşamba İlçe)

13.00 Somaspor-Batman Petrolspor (Soma Atatürk)

4. Grup

29 Kasım Pazar:

13.00 52 Orduspor-Düzcespor (19 Eylül)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Alanya Kestelspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Kelkit İlçe)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dağılgan)

13.00 Bergama Belediyespor-Bayrampaşa (Bergama 14 Eylül)

13.00 Modafen-Siirt İl Özel İdare (Alemdağ)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadolu-Silivrispor (Başpınar)

13.00 Muğlaspor-Adıyaman 1954 (Muğla Atatürk)

Kaynak: Haber Kaynağı
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