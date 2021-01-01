Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 Ocak Pazartesi:
16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
7. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Sancaktepe FK-Sarıyer (Sancaktepe 15 Temmuz)
8. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)
9. Hafta
Yarın:
13.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)
Kırmızı Grup
10. Hafta
Yarın:
13.00 Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman)
3 Ocak Pazar:
13.00 Mamak FK-Pazarspor (Çubuk İlçe)
14. Hafta
Yarın:
13.00 GMG Kastamonuspor-Eyüpspor (Gazi)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
14. Hafta
Yarın:
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Ofspor (Silivri)
2. Grup
13. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK (Nazilli İlçe)
4. Grup
12. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bergama Belediyespor (Faruk Çelik)
4 Ocak Pazartesi:
12.00 Siirt İl Özel İdare-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Siirt Atatürk)
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