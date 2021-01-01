Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig

Yarın: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) 13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) 16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk) 19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom) 3 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) 16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park) 19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 4 Ocak Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) TFF 1. Lig

Yarın: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe) 19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 3 Ocak Pazar: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk) 16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 4 Ocak Pazartesi: 16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Eskişehir) 19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup 7. Hafta 3 Ocak Pazar: 13.00 Sancaktepe FK-Sarıyer (Sancaktepe 15 Temmuz) 8. Hafta 3 Ocak Pazar: 13.00 Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir) 9. Hafta Yarın: 13.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor) Kırmızı Grup 10. Hafta Yarın: 13.00 Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman) 3 Ocak Pazar: 13.00 Mamak FK-Pazarspor (Çubuk İlçe) 14. Hafta Yarın: 13.00 GMG Kastamonuspor-Eyüpspor (Gazi) Misli.com 3. Lig

1. Grup 14. Hafta Yarın: 13.00 Arnavutköy Belediyespor-Ofspor (Silivri) 2. Grup 13. Hafta 3 Ocak Pazar: 13.00 Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK (Nazilli İlçe) 4. Grup 12. Hafta 3 Ocak Pazar: 13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bergama Belediyespor (Faruk Çelik) 4 Ocak Pazartesi: 12.00 Siirt İl Özel İdare-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Siirt Atatürk)