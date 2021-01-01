Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları oynanacak.