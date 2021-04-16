Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.