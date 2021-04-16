  • BIST 1.408
  • Altın 459,041
  • Dolar 8,0946
  • Euro 9,6823
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.
Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

Yarın:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

TFF 1. Lig
Yarın:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Misli.com 3. Lig
1. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)

15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya (Alemdağ)

15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)

15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor (Bolluca)

15.00 Belediye Derincespor-Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)

2. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun (Mardin 21 Kasım)

15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)

15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)

15.00 Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe)

15.00 Yomraspor-Ağrı 1970 (Yomra İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)

15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)

3. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir)

15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)

15.00 Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)

15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor (Erbaa İlçe)

15.00 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)

15.00 Altındağspor-Karşıyaka (Çubuk İlçe)

15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile)

4. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü15 Nisan 2021 Perşembe 19:16
  • Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlandı15 Nisan 2021 Perşembe 18:19
  • Fenerbahçe Opet Kovid-19 nedeniyle VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı15 Nisan 2021 Perşembe 16:21
  • Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlığı seçimi ertelendi15 Nisan 2021 Perşembe 13:12
  • Gençlerbirliği, yarın sahasında Sivasspor'u konuk edecek15 Nisan 2021 Perşembe 13:11
  • Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı15 Nisan 2021 Perşembe 13:11
  • NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı15 Nisan 2021 Perşembe 13:10
  • Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray maçı öncesinde hakemlere baskı yapıldığı iddiası15 Nisan 2021 Perşembe 13:10
  • 'Kick boksun kardelenleri' gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi15 Nisan 2021 Perşembe 13:09
  • Hatayspor, Süper Lig'de daha üst sıraları hedefliyor15 Nisan 2021 Perşembe 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti