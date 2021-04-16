Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig

Bugün: 16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman) 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya) 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park) Yarın: 13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk) 16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park) 16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya) 19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel) 18 Nisan Pazar: 16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon) 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) TFF 1. Lig

Yarın: 16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe) 19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana) 18 Nisan Pazar: 13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni) 16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar) 19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19 Nisan Pazartesi: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) Misli.com 3. Lig

1. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi) 15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe) 15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya (Alemdağ) 15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca) 15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor (Manisa 19 Mayıs) 15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor (Bolluca) 15.00 Belediye Derincespor-Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim) 15.00 Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe) 2. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun (Mardin 21 Kasım) 15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe) 15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe) 15.00 Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe) 15.00 Yomraspor-Ağrı 1970 (Yomra İlçe) 15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş) 15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş) 15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal) 3. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor (Elazığ Doğukent) 15.00 Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir) 15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor) 15.00 Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk) 15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor (Erbaa İlçe) 15.00 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak) 15.00 Altındağspor-Karşıyaka (Çubuk İlçe) 15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile) 4. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol) 15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül) 15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz) 15.00 Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik) 15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri) 15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP) 15.00 Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç) 15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)